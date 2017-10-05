В Киеве ожидается усиление ветра 5 и 6 октября

Украинский гидрометцентр предупреждает жителей столицы об ожидаемом усилении ветра 5 и 6 октября до 15-24 м/с, сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА).



Как сообщается на сайте КГГА, профильное управление департамента местного благоустройства напоминает, что в случае резкого усиления ветра необходимо избегать близкого нахождения возле больших деревьев, рекламных щитов, и не парковать вблизи них автомобили.



Киевское управление Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует оперативно информировать экстренные службы по телефонам 101 или 103 о случаях травмирования людей либо о повреждениях вызванных погодными изменениями.



В целом, в эти дни в Киеве ожидается пасмурная погода, небольшой дождь. Температура 11-13 градусов тепла.

