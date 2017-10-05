В Украине в ближайшие сутки ожидается сильный ветер и дожди

В Украине в ближайшие сутки 6 октября активный циклон, перемещающийся с Западной Европы, обусловит усиление ветра на западе, севере и в центре страны, местами ожидается дождь, сообщает Укргидрометцентр. Вечером 5 октября и ночью 6 октября в западных областях Украины скорость ветра достигнет стихийных значений 25-30 м/с, в течение 6 октября в северных и центральных областях порывы 19-24 м/с, в южных и восточных областях 15-20 м/с. Временами ожидается дождь, в Карпатах – сильный дождь, лишь в южной части без осадков.



Температура в южной части ночью 11-16°, днем 18-23°; на остальной территории ночью ночью 5-12°, днем 9-16°, в восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях 14-20°.



В Киеве 6 октября прогнозируется усиление западного ветра до 19-24 м/с. Ночью, утром дождь. Температура ночью 8-10°, днем 12-14°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 6 октября самая высокая температура днем была 25,4° в 1966 году, самая низкая ночью -3,4° в 1902 году.



В Украине 7 октября в южных и большинстве центральных областей прогнозируются дожди, местами сильные; на остальной территории местами небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с, в южной части порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 4-9°, на побережье морей до 12°, днем 11-16°, на юге и востоке 14-19°.



На высокогорье Карпат небольшой дождь с мокрым снегом; температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 2-7° тепла.



В Киеве 7 октября без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 14-16°.

