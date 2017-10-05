"Оппозиционный блок" выступает за продление особого статуса Донбасса на три года

Партия "Оппозиционный блок" выступает за продление особого статуса в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на три года и не поддерживает закон об обеспечении суверенитета над Донбассом, заявляет народный депутат фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский.



"Мы будем голосовать против этого законопроекта (№7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях") как такого, который продолжает военные действия. Это, фактически, означает выход из Минских соглашений, хотя там и есть пункт, что Украина привержена им", - прокомментировал В.Новинский.



По его словам, законопроектом предлагается дать право президенту применять вооруженные силы на Донбассе, тогда как это исключительное право Верховной Рады, поэтому президент не имел право вносить законопроект с такой нормой. Политик также подчеркнул, что в данном законопроекте не сказано о социально-экономической реабилитации тех районов, где хотят восстановить суверенитет.



Говоря о законопроекте №7164 "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", которым предлагается продлить особый статус Донбасса на год, парламентарий отметил, что "Оппозиционный блок" готов его поддержать, но будет требовать, чтобы этот статус был продлен на три года. "Если законопроект №7163 будет провален, а №7164 – принят, это откроет путь к дальнейшему выполнению Минских соглашений и политико-дипломатическому пути решения этого вопроса", - сказал В.Новинский.



Как сообщалось, в среду в Верховной Раде Украины были зарегистрированы два законопроекта авторства президента Украины Петра Порошенко, которые были определены как неотложные: по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163) и "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей) (№7164).



В четверг Верховная Рада включила в повестку дня сессии президентские и альтернативные законопроекты по обеспечению суверенитета Украины над Донбассом и продлению особого статуса в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Как отметил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, данные законопроекты депутаты рассмотрят в четверг, 5 октября во второй половине дня.