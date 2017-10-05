Очищение от токсинов оказалось смертельно опасным

У 38-летнего мужчины диагностировали серьезное повреждение печени из-за приема сульфата магния (магнезии), который рекомендуется натуропатами как средство «детоксикации» организма. Пациент использовал магнезию для избавления от желчных камней, однако побочные эффекты от этого средства могут быть смертельно опасными. Статья с описанием случая опубликована в медицинском журнале BMJ Case Reports. Об этом сообщает издание Science Alert.



Сульфат магния является лекарственным средством, использующимся врачами в качестве слабительного или против эклампсии у беременных. Однако магнезия также применяется в альтернативной медицине для очистки организма от «шлаков» и «токсинов», хотя научных доказательств «детоксикации» организма этим веществом не существует.



Сообщается, что пациент выпивал 50 граммов раствора магнезии каждый день в течение двух недель согласно одной из рекомендаций. Мужчина надеялся, что средство поможет расширить желчные протоки и облегчит выход камней. На 12-й день лечения у него пропал аппетит, а моча сильно потемнела. Через два дня после завершения курса он заметил пожелтение кожи и глаз, что является признаком сильного поражения печени.



Хотя у большинства людей побочные эффекты от магнезии могут выражаться рвотой и диареей, длительный прием может приводить к падению артериального давления, угнетению дыхания и нарушению проводимости сердца.



Врачи отметили, что функции печени пациента стали приходить в норму лишь спустя более месяца после госпитализации.



Натуропатия является разновидностью альтернативной медицины, основывающейся на вере в том, что некоторыми процессами в организме управляет сверхъестественная сила, а лечить болезни нужно с помощью природных веществ. К основным и популярным практикам относят голодание и детоксикация. Ученые и врачи критикуют эти подходы, отмечая, что у натуропатов нет точного определения «токсинам» (в биологии токсинами называют яды, вырабатывающиеся живыми организмами). Кроме того, ряд научных проверок показал, что методы натуропатии не оказывают лечебного эффекта.

