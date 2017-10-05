Под Киевом ребенок выпал из окна на 18 этаже

Под Киевом в Вышгороде из окна на 18 этаже выпала шестилетняя девочка. Об этом в четверг, 5 октября, сообщили в пресс-службе Нацполиции Киевской области.



"Трагедия произошла 4 октября, около 20.30 часов, в Вышгороде. От полученных повреждений ребенок скончался", - сообщили в полиции.



По предварительной информации девочка сама открыла окно, выглядывая маму, которая должна была вернуться домой. В результате та выпала вместе со своей собакой.



Следствие установило, что утром 39-летняя женщина поехала на работу, оставив дочь дома одну. Каждый час ей звонила. Садик ребенок не посещал.



Правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства трагедии.

