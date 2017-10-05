Рада приняла закон об основных принципах обеспечения кибербезопасности

Верховная Рада приняла в повторном втором чтении закон "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины".



За принятие такого решения в четверг проголосовало 257 народных депутатов.



Как уже отмечалось, целью документа определено создание национальной системы кибербезопасности как совокупности политических, социальных, экономических и информационных отношений наряду с организационно-административными и технико-технологическими мерами путем комплексного подхода в тесном взаимодействии государственного и частного секторов и гражданского общества.



Согласно пояснительной записке к документу, эксперты в сфере кибербезопасности большинства ведущих стран мира отмечают устойчивую тенденцию к значительному росту количества и расширению спектра кибератак с целью нарушения конфиденциальности, целостности и доступности государственных информационных ресурсов, в том числе на объектах критической информационной инфраструктуры.



Согласно тексту закона, он определяет ряд понятий, среди которых: кибербезопасность, кибератака, киберугроза, кибершпионство, кибертерроризм и другие.



Отмечается, что закон не распространяется, в частности, на: социальные сети, частные электронные информресурсы в сети интернет, если они не несут информации, необходимость защиты которой установлена законом.



Объектами кибербезопасности в документе названы конституционные права, общество, развитие информсообщества, государство, национальные интересы и объекты критической инфраструктуры.



В свою очередь объектами киберзащиты являются коммуникационные системы и объекты критической инфраструктуры.



Порядок формирования перечня объектов критической инфраструктуры утверждается Кабинетом министров.



К объектам критической инфраструктуры могут быть отнесены предприятия и учреждения, которые: ведут деятельность и предоставляют услуги в отраслях химической промышленности, энергетики, транспорта, ИКТ, банковском и финансовом секторе, электронных коммуникаций; предоставляют услуги в сфере жизнеобеспечения населения; являются коммунальными, аварийными и спасательными службами; включены в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики.



Закон также вводит понятие Национальной системы кибербезопасности, которая является совокупностью субъектов обеспечения кибербезопасности и взаимосвязанных мер различного характера.



Основными субъектами Нацсистемы кибербезопасности являются: Госслужба спецсвязи и защиты информации, Нацполиция, Служба безопасности Украины, Минобороны, Генштаб ВСУ, разведорганы, Нацбанк.



Кроме прочего закон регулирует порядок функционирования Национальной телекоммуникационной сети, задачи правительственной команды реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия CERT-UA.



Помимо этого, документ определяет понятие государственно-частного взаимодействия в сфере кибербезопасности, которое осуществляется, в частности, путем: создания системы своевременного выявления и нейтрализации киберугроз; повышения цифровой грамотности граждан; обмена информации между госорганами и частным сектором; партнерства и координации команд реагирования на компьютерные ЧП; привлечения экспертного потенциала; внедрения механизма общественного контроля эффективности мер кибербезопасности; создания системы подготовки спецкадров и т.д.



Отмечается, что лица, виновные в нарушении законодательства в сфере нацбезопасности, электронных коммуникаций, и защиты информации, если киберпространство является местом или способом преступления, несут ответственность в соответствии с гражданским, административным и уголовным законодательством.



Указанный закон вступит в силу через шесть месяцев со дня его опубликования.



Кабинету министров предписывается в трехмесячный срок с даты опубликования закона обеспечить принятие нормативно-правовых актов, необходимых для его реализации.



Как ранее отмечалось, реализация закона позволит под эгидой государства и в тесном сотрудничестве с частным сектором и гражданским обществом внедрить комплексный подход к определению основных принципов формирования госполитики в сфере кибербезопасности и создать условия для обеспечения киберзащиты информационной инфраструктуры страны.

