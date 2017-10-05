В Турции арестовали и обвинили в шпионаже сотрудника американского консульства

Турецкие власти арестовали сотрудника консульства США в Стамбуле по подозрению в связях с движением Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота.



Как пишет "Европейская правда", подозреваемый, который является гражданином Турции, был арестован судом Стамбула в среду по обвинению в шпионаже и попытке "уничтожить" конституционный строй и правительство Турции.



Мужчину также обвиняют в связях с бывшим прокурором и четырьмя бывшими начальниками полиции, которые проходят по уголовному делу по обвинению в коррупции и якобы тоже были связаны с движением Гюлена.



Посольство США в четверг заявило, что обвинения против сотрудника "полностью безосновательны".



"Безосновательные, анонимные обвинения против нашего сотрудника подрывают и обесценивают долгосрочное партнерство между Турцией и Соединенными Штатами", - говорится в сообщении посольства.

