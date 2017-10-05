А виноваты коровы?..

Даже не знаю, с чего начать комментирование того, что произошло не так в стенах Верховной Рады Украины, как под ее стенами и в ее окрестностях. В зале под куполом начнут рассматривать пять законов о том, что Киев собирается сделать с «отдельными районами Донецкой и Луганской областей». Ну, чтобы там наступил мир, а поруганная территориальная целостность нэньки восстановилась буквально немедленно, сразу после того, как депутаты нажмут кнопочки «за». Но это проблематично.



Потому что не с того начали пропагандисты законов. И продолжают не на том акцентировать внимание. Тем, что «Хутин – пуйло», в Украине уже никого не удивишь и не возбудишь. Даже посол Украины в Польше Андрей Чуть-Чуть, пшепрашам, Дещица уже не подпевает и тупо тормозит, когда слышит эту запевочку. А в рассматриваемых законах их авторы и предлагают еще раз подтвердить общеизвестное. Вот потому-то не греет и не пыпчет...



Спасти ситуацию, как мне кажется, могут только рассказы о том, сколько это будет стоить для Путина и какие деньги останутся в Украине. А значит, Россия станет еще слабее, а в Украине появится стопудовая возможность их (средства) украсть, ну, в смысле, пустить на процветание Украины на пути в Европу. Законы о реинтеграции Донбасса для начала объявляют районы, занятые бывшими террористами, против которых и сейчас еще, до положительного голосования за законы, ведется АТО, объявляются «оккупированными». Но говорить нужно не об этом, а о том, что это означает по бабкам. То есть о том, что ответственность за их содержание с Украины снимается, а на Россию – агрессора и оккупанта – возлагается. То есть деньги на Донбасс останутся в украинской казне. А свои «грошики» на «вату» и «колорадов» вынуждена будет тратить Россия. Классно? А как же! Греет это патриотов, которые могут «сэкономленное» бабло оприходовать? Несомненно. Вот так надо действовать, на «зеленого живца» ловить голоса...



Но мы не об этом. Настоящие патриоты из «Свободы» или «Национального корпуса» уже выступают против законов. Однако, судя по всему, пока не имеют возможности настучать в табло авторам документов о «зраде». Поэтому пока пострадали... коровы.



Нет-нет, это никак не касается лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, которую иногда так называют некоторые несознательные граждане. И которая после того, как демонстративно пробежала 12 с половиной километров в холодном уже осеннем воздухе, внезапно «страшно заболела», а на самом деле, скорее всего, просто сдрыснула с рассмотрения стремных законов о реинтеграции. И это, конечно же, не «НашаНадя» Савченко, которая, как бы сказать это помягче, от постоянных голодовок слегка поднабрала в весе и имеет сегодня такой «круп», что любое копытное может позавидовать. Но по-любому Надя могла пострадать, ибо на заседании парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны схлестнулась с нардепом и экс-комбатом батальона «Днепр-1» Юрием Березой, известным тем, что при первой встрече с врагом он долго не думает, а мочит в табло и вгоняет в пол. Надя что-то говорила о войне, а Юрий вежливо попросил ее завалить хайло и не лить воду на путинскую мельницу. Этим, слава Богу, все и ограничилось, до схватки в стиле крупных рогатых самцов за такую же самку не дошло. А вот коровы, эти невинные рогатые существа, не смогли ни убежать, ни избежать насилия. И пострадали. Но, слава Богу, хоть не живые и не в стенах парламента, а на пересечении Институтской и Шелковичной улиц вблизи парламента.



Вообще-то, патриоты, осуждая «донбасские» законы, проводили митинг непосредственно под стенами Рады и под однозначным лозунгом «Слава нации – нет капитуляции». Но потом кто-то из них, видимо, перенапрягся от любви к нэньке и по сохранившейся еще с времен майдана традиции отлучился отлить в соседнем парадняке. И увидел... корову. Да не простую, а красного цвета и с непонятной надписью «5.10». Ну а вы же знаете, как действует на справжнього патриота красный цвет и как он реагирует в ответ, когда отпоет гимн. Вот с криками «СУГС» и «СНСВ» облегчившийся патриот топором весело и снес башку животному. А потом и раскурочил корову, всем своим видом нагло напоминающую недалекие «красно-коммуняцкие» времена, которые и сейчас еще вызывают словесный энурез и чувственно-эмоциональное недержание не только у Вовы Вятровича.







Понятно, что эта корова никак не помогала Путину оккупировать Донбасс. Но, с другой стороны, была она не так уж и невинной, так как принадлежала известному майданному миллионеру Геннадию Балашову, который и возглавляет партию под странным названием – «5.10». А что это? Вот и нефиг называться так непонятно! А чтобы возмущение патриотов было еще явственнее, угрожающе и понятнее, патриоты рядом с коровой разгромили летнюю площадку и вытоптали клумбу. Своими копытами. Ну, ведь корова-то была повержена, а олигарху незачем любоваться клумбой...



Ну, а что Путин, его «Мордор» и «мордорчане»? Они напуганы и в страхе жалобно жмутся к хозяйским сапогам? Не исключено, ибо самые смелые и продвинутые уже берут пример с Украины, противостоящей темным силам России. И они уже не только не боятся демонстрировать свою преданность настоящим европейским ценностям, но и потянулись из России в западном направлении. Например, сегодня стало известно, что по любви сыграли свадьбу 50-летняя актриса, режиссер и сценарист Рената Литвинова и 41-летняя рок-певица Земфира, которую в свое время вообще называли новой Аллой Пугачевой. Сделали они это, правда, не в России, а в Швеции, где с 2009 года есть закон, разрешающий жениться хоть на кактусе, хоть на соседней лавочке. Если есть любовь, конечно. И после этого счастливые молодожены не вернулись в Россию, а погульбанили в Стокгольме, а потом вообще поехали в Таллинн. В свадебное путешествие, на медовый месяц...



Представители и певицы, и актрисы этот счастливый момент комментировать не стали. Равно как я лично не слышал, что счастливых новобрачных кто-то сравнивал с домашним скотом. Но по-любому это однозначно страсть, а это чувство бывает экзальтированным, свободным, как Украина, и почти животным...



...А в Раде тем временем, не обращая внимания на эти коровьи и околокоровьи игрища и страдания, приступили к обсуждению законов о реинтеграции Донбасса и восстановлению территориальной целостности Украины. Если получится, то Литвинова и Земфира всегда могут рассчитывать на понимание и защиту страны победившего майдана и вместе с нею идти и таки стопудово прийти в Европу...



