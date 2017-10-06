Ожирение повинно в 13 видах рака

Как отмечает РИА "Новости", американские эксперты из Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) установили, что между раком и ожирением есть однозначная связь. В их отчете говорится: "О связи между некоторыми видами опухолей и ожирением или избыточным весом пока знают немногие. Между тем, похудение может уменьшить риск злокачественных новообразований".



На примере 630000 раковых больных было установлено, что причиной их болезни стал лишний вес. В общей сложности ученые обозначили связь между ожирением и 13 видами злокачественных опухолей. К ним относятся рак мозга, пищевода, молочной железы, щитовидной железы, желудка, желчного пузыря, печени, почек, поджелудочной железы, яичников, матки, толстой кишки и множественная миелома.



А еще ожирение связано со сниженным интеллектом, согласно другому исследованию. Дело в том, что у людей с лишним весом протекают пагубные процессы в головном мозге. А они негативно отражаются на когнитивной работе мозга.

