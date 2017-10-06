Черный чай спасает от ожирения

Ученые из Калифорнийского университета провели эксперименты на мышах. Всех грызунов кормили жирными и сладкими продуктами. Но одна группа получала экстракт черного чая, а другая - экстракт зеленого чая. Исследование показало: полифенолы, содержащиеся в черном чае, меняют энергетический обмен в печени.



У мышей из обеих групп в кишечнике стало меньше бактерий, связанных с ожирением, и больше бактерий, которые связаны с низкой массой тела. Однако только у грызунов, употреблявших экстракт черного чая, увеличилась численность бактерий Pseudobutyrivibrio, сообщает Zee News.



Исследователи пришли к выводу, что черный и зеленый чай существенно влияют на микрофлору кишечника. И, судя по всему, черный чай защищает от ожирения и укрепляет здоровье не хуже зеленого.

