Непогода обесточила 200 населенных пунктов

Ночью непогода обрушилась на семь областей Украины, в результате чего 195 населенных пункта остались без света. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщили в отделе по связям с общественностью ГСЧС.



"Ивано-Франковская - 48 н.п., Львовская - 44 н .п., Волынская - 42 н.п., Ровенская - 23 н.п., Закарпатская - 18 н.п., Тернопольская - 17 н.п., Черновицкая - 3 н.п. К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены 43 бригады облэнерго (43 ед. техники и 135 человек)", - рассказали в ГСЧС.



Спасатели рассказывают, что ветер был настолько сильным, что валил деревья. В Жовковском районе с пятиэтажного дома сорвало кровлю. Из-за падения деревьев на железнодорожное полотно нарушено движение поездов.



"По состоянию на 7:00 6 октября поваленные деревья убраны, проезжие части дорог расчищено. К ликвидации последствий сложных погодных условий привлекались подразделения ГСЧС - 46 человек личного состава, 14 ед. техники", - добавили в ГСЧС.

