Савченко рассказала подробности работы в службе секса по телефону

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что работа в службе секса по телефону научила ее разбираться в характерах мужчин и вычислять платежеспособных. Об этом она сказала в интервью телеканалу «112 Украина».



«Я потом могла легко вычислить, кто именно пользуется такими услугами, потому что я знала, как подключаются эти линии, в какое время, какие тарифы. Да, правда, это не понравилось военному руководству», — сказала Савченко.



Она добавила, что ей также удалось понять принципы работы системы телефонного соединения. «Там нужно было понять, кто из клиентов платежеспособен, а для этого есть целая система, возможно даже такая, как на телеканалах. Есть бегущая строка, ты постоянно проверяешь информацию, поэтому это, в первую очередь, научило концентрировать внимание, когда ты делаешь что-то одно, но можешь отвлекаться на другое», — объяснила народная избранница.



Впервые о работе в службе секса по телефону Савченко рассказала 2 августа. По ее словам, она занималась этим в 21 год за «шикарную» зарплату в 100 долларов.

