«Игру престолов» превратили в аниме

В сети появилась альтернативная заставка сериала «Игра престолов» в стиле аниме. Ролик опубликован на YouTube-канале Malec.







В отличие от оригинальных начальных титров, в клипе прорисованы основные герои саги. Также на музыкальную тему наложили слова на японском языке.



«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Седьмой сезон завершился 28 августа, последний эпизод установил рекорд среди сериалов по просмотрам. Создатели фэнтезийной саги планируют выпустить пять спин-оффов.

