Нардеп Левченко бросил в Раде дымовую шашку

Внефракционный народный депутат Юрий Левченко бросил дымовую шашку в сессионном зале Верховной Рады. Инцидент произошел, когда парламент рассматривал законопроект О продлении на год действия закона Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, передает Укринформ.



"Сжег бы эту Верховную Раду, если она будет принимать антиконституционные законы", – прокомментировал свой поступок нардеп.



Также Левченко заявил, что он будет делать подобное и в дальнейшем.

