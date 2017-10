Назван лучший бар мира

Лучшим в мире баром по версии The World's 50 Best Bars 2017 (аналога «Оскара» в отрасли) назван лондонский American Bar. Как отмечается на сайте премии, расположенное в отеле Savoy заведение вот уже 125 лет находится в авангарде мировой коктейльной культуры.



Второе место в списке заняло еще одно лондонское место — Dandelyan в отеле Mondrian.



На третьей строчке рейтинга разместился нью-йоркский The Nomad.



Также в десятку лидеров вошли заведения из Афин, Сингапура и Шанхая. Российские бары в топ-50 не попали. При этом в расширенном списке лучших заведений из 100 позиций оказались El Copitas из Санкт-Петербурга (70-е место) и московская Chainaya. tea & cocktails (85-е место).