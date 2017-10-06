Нобелевскую премию мира вручили за борьбу с ядерным оружием

Нобелевскую премию мира в 2017 году получила Международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN) за «работу по привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям от использования ядерного оружия». Нобелевский комитет также отметил, что движение «добилось подписания соглашения о запрете такого оружия».



Договор о запрещении ядерного оружия был принят 7 июля 2017 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. С тех пор его подписали 53 государства. Ни одно из государств, обладающих ядерным оружием, его не подписало.



В пресс-релизе отмечается, что США, Россия, Великобритания, Франция и Китай уже согласились постепенно сократить свои запасы ядерного оружия.



В 2016 году Нобелевскую премию мира получил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос за шаги по урегулированию конфликта с боевиками FARC.



Ранее были вручены Нобелевские премии по медицине (за «биологические часы»), физике (за открытие гравитационных волн), химии (за криоэлектронную микроскопию) и литературе (Кадзуо Исигуро).



Размер Нобелевской премии в 2017 году составляет девять миллионов шведских крон (1,1 миллиона долларов).

