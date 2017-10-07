Руководство «Фольксвагена» недовольно успешностью «Шкоды»

Руководство Volkswagen вместе с профсоюзными организациями планирует разработать план по сдерживанию конкуренции со «Шкодой». Одним из вариантов станет перенос части производства чешской марки в Германию и увеличение выплат за использование технологий группы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.



Недовольство «Фольксвагена» вызвано ростом прибыльности «Шкоды» (операционная прибыль достигла 1,2 миллиарда евро), лучшими отзывами о чешских автомобилях в прессе и усилением конкуренции между двумя марками. В это время на сам VW по-прежнему влияют последствия «дизельгейта», и концерну приходится снижать издержки, сокращая рабочие места и урезая финансирование немецких заводов.



«Сочетание немецких технологий и дешевой рабочей силы» руководство Volkswagen называет несправедливым конкурентным преимуществом, с которым компания планирует бороться, в том числе, увеличением платы за использование в моделях Skoda платформы MQB.



Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка в интервью журналистам заявил, что в ближайшее время встретится с руководством «Шкоды» для прояснения ситуации. Так же политик отметил, что не допустит переноса производства за пределы страны. В случае если это все-таки произойдет, компании придется сократить две тысячи рабочих мест.

