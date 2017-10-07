Экспорт украинской продукции в ЕС вырос на 25% в 1-м полугодии

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли констатировал увеличения экспорта украинских товаров и услуг на рынок ЕС на 25% в первом полугодии 2017 года. "За первые шесть месяцев 2017 года мы видим увеличение экспорта на 25% на рынок ЕС.



Мы, конечно, видим улучшение", - сказал он, выступая на IV Киевском международном экономическом форуме в пятницу.



По его словам, Соглашение об ассоциации Украины и ЕС стало толчком к развитию экономики и инвестиций.

