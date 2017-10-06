Во Львовской области из-за бури обесточены более 300 населенных пунктов

Во Львовской области 231 населенный пункт обесточен полностью и 114 - частично в результате бури, пронесшейся по территории области минувшей ночью, сообщил журналистам директор департамента по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА Александр Харчук.



"По состоянию на 10.00 в области обесточены 231 населенный пункт полностью и 114 частично. Над ликвидацией последствий бури работают 112 аварийных бригад "Львовоблэнерго", - рассказал он.



Больше всего пострадали Сокальский, Жовквовский и Пустомытовский районы, где без электрики остались до 75 населенных пунктов в каждом.



Кроме того, шквальный ветер, достигавший 24 м/с, валил деревья и срывал крыши со зданий. Сотрудники ГСЧС расчищали от упавших деревьев 4 участка на международных автомобильных трассах. В Сокальском районе ветер сорвал крыши с трех школ, фельдшерско-акушерского пункта и народного дома. Также ветер сорвал кровлю с жилого дома по улице Городоцкой во Львове.



По данным пресс-службы Львовского горсовета, шквальный ветер повалил более 80 деревьев.



По данным А.Харчука, в пятницу порывы ветра сохранятся, то его скорость будет снижаться и до вечера приблизится к нормальным показателям.

