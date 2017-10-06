В Коростене с поезда Интерсити высадили 30 человек за пьянство

Группу пассажиров в составе 30 человек высадили с поезда Интерсити, следовавшего из Перемышля в Киев, за пьянство. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщили в пресс-службе Укрзализныци.



Во время поездки в скоростном поезде группа пассажиров из Перемышля после отправления поезда со станции во Львове начала вести себя вызывающе, очень громко разговаривать, употреблять алкогольные напитки, нарушать общественный порядок и мешать спокойной путешествовать другим пассажирам.



"Эта группа была высажена на станции Коростень с привлечением дежурного по вокзалу и представителей полиции, а на проездных документах поставлены соответствующие отметки", - сообщили в Укрзализныце.

