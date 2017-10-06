Саудовская Аравия договорилась о покупке российских С-400 - СМИ

В ходе переговоров президента РФ и короля Саудовской Аравии была достигнута принципиальная договоренность о поставках Эр-Рияду российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.



По данным собеседников издания, параметры сделки пока уточняются, однако известно, что Саудовская Аравия планирует закупить не менее четырех дивизионов «Триумфов» на общую сумму около 2 миллиардов долларов.



Саудовская военно-промышленная компания (Saudi Arabian Military Industries; SAMI) заявила, что заключенный на встрече короля и президента РФ меморандум также предусматривает частичную локализацию производства компонентов С-400.



При этом российская сторона, по данным издания, настаивает на том, что процент этой локализации должен быть небольшим, а все основные компоненты должны производиться исключительно концерном ВКО «Алмаз-Антей».



Российские собеседники «Ъ» напоминают, что меморандум не носит юридически обязывающего характера, но надеются, что «саудовские партнеры сохранят заинтересованность, которую они демонстрировали во время встречи президента и короля».



В случае заключения сделки Саудовская Аравия станет третьей страной, которая приобретет российские С-400 «Триумф». Первым контракт на поставку четырех дивизионов С-400 в 2014 году заключил Китай. В сентябре 2017 года контракт на поставку также четырех дивизионов С-400 был заключен с Турцией.



Предварительное соглашение о поставке «Триумфов» в 2016 году было подписано с Индией, однако контракт пока не заключен.



С-400 «Триумф» — зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в России в 2007 году.



Покупка Турцией, входящей в НАТО, российских С-400 вызвала недовольство некоторых членов Альянса, указавших на необходимость оперативной совместимости вооружений.



Саудовская Аравия, по данным Международного института исследования проблем мира и конфликтов (SIPRI), является крупнейшим покупателем американских вооружений.

