Муженко назвал возможные потери в случае силового разрешения конфликта на Донбассе

Украина в случае силового разрешения конфликта в Донбассе за десять дней потеряет до 12 тысяч военнослужащих, из них 3 тысячи — убитыми. Об этом рассказал начальник Генштаба страны Виктор Муженко, передает «Украинская правда».



Отвечая на вопрос о возможных потерях среди мирного населения, он сказал, что на 2,3 тысячи погибших военных приходится 10 тысяч местных жителей. Глава украинского Генштаба добавил, что подобные значения получены на учениях, где применялись специальные методики, позволяющие оценить возможные потери.



Муженко также указал, что ВСУ обладает достаточным количеством вооружения для наступления, однако к такому подходу не готово украинское общество.

