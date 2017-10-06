Украина определилась со списком желаемого американского оружия

Украина определилась со списком желаемого американского оружия

Глава генштаба Украины Виктор Муженко заявил, что Киев передал Вашингтону перечень американского оружия, которое он хотел бы получить. Об этом в четверг, 5 октября, сообщает телеканал «112 Украина».

Он указал, что Украина хочет получить от США средства воздушной разведки, противотанковые системы и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Муженко сказал, что теперь надо ждать политического решения.

Глава украинского Генштаба добавил, что недавние взрывы складов в Калиновке трактуются некоторыми людьми как препятствие в получении вооружения, и что они были направлены на то, чтобы помешать поставкам из США.