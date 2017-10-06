Украина определилась со списком желаемого американского оружия

Глава генштаба Украины Виктор Муженко заявил, что Киев передал Вашингтону перечень американского оружия, которое он хотел бы получить. Об этом в четверг, 5 октября, сообщает телеканал «112 Украина».



Он указал, что Украина хочет получить от США средства воздушной разведки, противотанковые системы и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Муженко сказал, что теперь надо ждать политического решения.



Глава украинского Генштаба добавил, что недавние взрывы складов в Калиновке трактуются некоторыми людьми как препятствие в получении вооружения, и что они были направлены на то, чтобы помешать поставкам из США.

