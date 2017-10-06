Актер назвал время окончания съемок Игры престолов

Актер Лиам Каннингем, который известен ролью Давоса Сиворта в фэнтезийном серале "Игра престолов", рассекретил приблизительное время окончания съемок саги, передает NME.



По его словам, работа на съемочной площадке продлится с начала октября до лета будущего года.



Слова актера косвенно подтверждают информацию о том, что премьера восьмого сезона "Игры престолов" состоится не ранее, чем в 2019 году.



Игра престолов - американский драматический сериал, который основан на серии книг "Песнь Льда и Пламени" писателя Джорджа Мартина. В настоящее время телевизионный проект имеет семь сезонов.

