Законопроект о "реинтеграции Донбасса" содержит неприемлемые формулировки – Кремль

Законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" противоречит минским договоренностям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



"Там содержатся положения, где РФ называется агрессором, также там не содержится никакого упоминания минских договоренностей. Чисто с юридической точки зрения, безусловно, такая формулировка ни де-юре, ни де-факто не может быть для нас приемлемой, она неприемлема, но и с юридической точки зрения, конечно, это противоречит и букве, и духу минских договоренностей", - сказал Д.Песков журналистам в пятницу.



Насколько в Кремле располагают информацией, продолжил он, законопроект "носит весьма декларативный характер".



Вместе с тем Д.Песков отметил, что дефиниций, указанных в законопроекте, в минских договоренностей нет, а российская сторона является одним из гарантов этих договоренностей.



"Собственно, президент Украины, который также поставил свою подпись в Минске, тем самым обозначил свое согласие с этим. Поэтому такое юридическое противоречие имеет место, и мы это констатируем", - сказал Д.Песков.



При этом законопроект о продлении особого статуса Донбасса Д.Песков назвал важным.



"Это (...) важный законопроект, ибо истечение срока действия предыдущего закона об особом статусе вызывало у всех озабоченность", - сказал Д.Песков.

