Президент Сбербанка предсказал нефти судьбу угля

Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что нефть может стать «новым углем» в течение последующих 20 лет, передает Rambler News Service. По его словам, график потребления нефти весьма напоминает ситуацию с угольной отраслью в начале — середине XX века.



Глава Сбербанка отметил, что 57 процентов потребления нефти приходится на транспорт. В этой ситуации вывод на рынок таких автомобилей, как Tesla 3, — качественный прорыв в электрическом автомобилестроении.



По словам топ-менеджера, согласно прогнозу Международного валютного фонда, цена на нефть составит 15 долларов за баррель к 2040 году: «Конечно, цена на нефть 15 долларов — это не то, что может устроить нашу страну и в общем оставшиеся, условно, 20-25 лет до этой перспективы, это очень маленький срок», — отметил он.



Греф, однако, констатировал, что мировой спрос на нефть продолжает расти, что «всех успокаивает». При этом основной причиной роста потребления он назвал падение мировых цен. Что касается рынка электродвигателей, то он пока только зарождается. По словам президента Сбербанка, двигатели внутреннего сгорания составляют 99 процентов всего рынка.



Герман Греф часто дает прогнозы о тех или иных технологических трендах. Так, в 2016 году он заявил, что через три-пять лет традиционная банковская система радикально изменится из-за инновационных технологий.

