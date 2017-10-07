Антивирус Касперского обвинили в краже данных американских спецслужб

Издание The Wall Street Journal (WSJ) выяснило, что российские хакеры с помощью антивируса «Лаборатории Касперского» похитили данные АНБ.



Источник издания сообщил, что в 2015 году они взломали личный компьютер подрядчика АНБ, на котором была установлена антивирусная программа. Из украденных данных стало понятно, что спецагенты внедряются в киберсистемы других государств.



Сообщается, что информация с компьютера партнера АНБ попала в руки российских спецслужб. Источники уверены, что похищенные данные помогли им усилить защиту собственных сетей от взлома американских спецслужб.



Опрошенные изданием эксперты называют случившееся «крупнейшей за последние годы брешью в системе безопасности».



В «Лаборатории Касперского» опровергли информацию о причастности ко взлому. «Не было предоставлено никакой информации или свидетельств, подкрепляющих предполагаемый инцидент. Как результат, мы должны предположить, что речь идет об очередном случае ложных обвинений», — ​заявил WSJ представитель компании.



5 октября компания NovaStor обвинила «Лабораторию Касперского» в чтении данных пользователей. Конкурент российской компании разослал потенциальным клиентам соответствующие письма с предупреждением.

