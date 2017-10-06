ЕС установил пошлины на сталь Украины и России

Евросоюз ввел антидемпинговые пошлины на горячекатаную сталь и стальные сплавы для Украины, Ирана, Бразилии и России. Информация об этом была опубликована в официальном журнале Евросоюза.



Для российских компаний пошлина установлена на разном уровне. В частности, продукция «Северстали» будет облагаться тарифом в 5,3 процента, Новолипецкого комбината — 15 процентов, а Магнитогорского металлургического комбината — 33 процента.



Для импорта из Украины пошлина установлена на уровне 19,4 процента. Иранские предприятия смогут экспортировать сталь с пошлиной 17,9 процента, а бразильские — от 15,7 до 17,5 процента.



Из стран, попавших под новые пошлины, только у Украины есть соглашение о свободной торговле с ЕС. Частью этого же антидемпингового расследования Еврокомиссии была Сербия, однако в отношении никаких тарифных мер не принято.



Основной целью введения пошлин стало снижение ущерба от иностранной конкуренции для европейской сталелитейной промышленности.

