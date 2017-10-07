Начальника полиции Каталонии судят за сепаратизм, ему "светит" 15 лет тюрьмы

Начальник региональной полиции Каталонии Хосеп Луис Траперо и еще трое представителей региона предстали перед судом в Мадриде. Об этом сообщает Deutsche Welle.



Траперо, его заместителя и двух руководителей сепаратистских организаций обвиняют в "подстрекательстве к бунту".



Во время выступлений за независимость Каталонии от Испании демонстранты препятствовали отправленной Мадридом региона Национальной гвардии выполнять приказы. По утверждению прокуратуры, подконтрольные Траперо подразделения полиции не препятствовали действиям демонстрантов.



По данным испанских СМИ, Траперо грозит от 8 до 15 лет заключения.

