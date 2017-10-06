Основные правила удачного беттинга

Многие неверно считают, что беттинг – это лишь развлечение, дополнительный способ получить острые ощущение с некой долей вероятности выиграть большие деньги. В действительности, составление прогнозов – это самый настоящий труд, так как игроку нужно обладать целым набором знаний и достаточным количеством опыта, закрепленного на практике.



Если действовать в рамках продуманной стратегии, можно существенно сократить риски. А они, разумеется, всегда есть, как и в любом другом деле. Для начала следует позаботиться о банкролле, без достаточного количества денег начинать карьеру профессионального беттера точно не стоит. У вас должен быть запас свободных денежных средств, которые будут использоваться для совершения ставок.



Виды беттинга

Особенности беттинга