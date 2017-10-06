Парубий подписал продление закона об особом статусе Донбасса

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал поддержанный парламентом в пятницу закон №7164 "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который на год продлевает срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).



На сайте украинского парламента статус документа указан, как "Закон подписан председателем Верховной Рады" и датирован 6 октября.



Как сообщалось, в поддержку этого закона проголосовали 229 народных депутатов. Закон направляется на подпись президенту, он вступает в силу с даты его опубликования.

