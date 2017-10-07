Во Львовской области 68 населенных пунктов остались без электричества из-за непогоды

Во Львовской области в Украине из-за не погоды остаются обесточенными 68 населенных пунктов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям Украины.



«По состоянию на 7.00 7 октября остаются обесточенными 68 населенных пунктов во Львовской области, которые были обесточены с 5 на 6 октября в результате осложнения погодных условий», — сообщили в Госслужбе.

