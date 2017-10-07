Волкер оценил перспективы отмены санкций против РФ

Санкции США против России нацелены на то, чтобы РФ обеспечила возобновление территориальной целостности Украины. Об этом в интервью Газета.ru заявил специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Он отметил, что нынешние санкции прочно увязаны с минскими соглашениями.



"Если нам удастся добиться этого с помощью международного миротворческого контингента, а также гарантировать, что Украина пройдет свою часть пути согласно минским договоренностям, это будет большим шагом вперед", – сказал Волкер.



По мнению спецпредставителя США, нынешние антироссийские санкции действуют эффективно.



"И, с моей точки зрения, сегодня США с Россией могут наметить путь, который выведет нас из нынешней ситуации", – подчеркнул Волкер.

