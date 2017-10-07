Под Калиновкой нашли 1500 неразорвавшихся снарядов

Сотрудники ГСЧС совместно с бригадами саперов продолжают разминирование военных складов в Калиновке, а также прилегающих территорий. Об этом в субботу, 7 октября, сообщили в пресс-службе ГСЧС.



"По состоянию на 7 октября открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада не наблюдается. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 7 пожарных танков, 2 инженерные машины разграждения МО Украины", - говорится в сообщении.



Сейчас пиротехническим отрядом ГСЧС производится очистка местности от взрывоопасных предметов в пятикилометровой зоне вокруг арсенала.



"Обследовано на наличие взрывоопасных предметов 20,129 тыс. га территории, обнаружено и изъято 1 тыс. 527 взрывоопасных предметов. Всего с начала выполнения работ получено и выполнено 389 заявок от населения по выявлению взрывоопасных предметов", - отчитались в ведомстве.

