Путин: в России ожидается рекордный за всю историю урожай зерна

Президент РФ Владимир Путин поздравил тружеников агропромышленного комплекса (АПК) с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, отметив, что в текущем году в РФ ожидается рекордный урожай зерна. Об этом сообщает в воскресенье сайт Кремля.



"Сегодня сельское хозяйство, в целом агропромышленный комплекс - одна из самых динамичных отраслей нашей экономики. В этом году мы ожидаем рекордный за всю историю урожай зерна - порядка 130 миллионов тонн, причем таких показателей удалось достичь не в самых благоприятных погодных условиях", - говорится в поздравлении.



Президент отметил, что Россия подтверждает свой статус ведущей зерновой державы и занимает лидирующие позиции в мире по экспорту пшеницы. "Позитивная динамика и по другим направлениям, таким как производство свинины и мяса птицы, сбор масличных культур, сахарной свеклы, фруктов, овощей", - добавил Путин.



По мнению главы государства, меры, направленные на стимулирование отрасли, доказывают свою эффективность. "При этом отрадно, что активно развиваются различные формы сельскохозяйственной деятельности: не только крупные предприятия, но и небольшие крестьянские фермерские хозяйства", - говорится, в частности, в телеграмме.



Путин также отметил необходимость наращивать выпуск качественной экологически чистой продукции, развивать глубокую переработку, укреплять позиции на отечественном и мировом рынках, грамотно использовать естественные преимущества сельского хозяйства. По его словам, приоритетом остается повышение качества жизни в селах. "Это укрепление социальной сферы, обновление школ, поликлиник, учреждений культуры, строительство дорог и благоустройство сельских территорий", - пояснил президент.

