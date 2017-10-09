Порошенко подписал законы о пенсионной реформе

Президент Украины Петр Порошенко в присутствии премьер-министра Владимира Гройсмана и главы администрации президента Игоря Райнина подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий". "Хочу поздравить всех пенсионеров, потому что восстанавливается справедливость. Причем подчеркиваю, что закон предусматривает не только сейчас повышение, потому что всегда пенсионерам пытались повысить выплаты перед выборами.

Мы это делаем сейчас, и осовременивание пенсий заложено как эффективно работающий механизм на постоянной основе", - отметил Порошенко, сообщает в воскресенье пресс-служба главы Украинского государства.



Президент отметил, что это является решительным шагом для установления и восстановления справедливости по отношению к пенсионерам.



Порошенко добавил: "Хочу поздравить всех украинцев, потому что когда-нибудь мы все будем пенсионерами. И очень важно, что справедливость этой пенсионной реформой установлена".



По его словам, сейчас важно сделать все возможное, чтобы украинские пенсионеры быстрее получили перерасчет пенсий.



"Сколько нас пугали, что мы не сможем провести пенсионную реформу без повышения пенсионного возраста. Мы совместно нашли оптимальный механизм. И, кстати, хотел бы отдельно подчеркнуть, аргументация наша была настолько убедительной, что была поддержана и международным сообществом", - рассказал глава государства.



Ранее о том, что Порошенко подписал принятые Верховной Радой законы о пенсионной реформе сообщил Гройсман.



"Президент Петр Порошенко подписал законопроекты по пенсионной реформе", - написал премьер на своей странице в социальной сети Facebook в воскресенье днем.



По его словам, все пенсионеры уже в октябре получат "новые увеличенные пенсии".



Как сообщалось, 3 октября Рада приняла пенсионную реформу, которая предусматривает проведение осовременивания пенсий с октября и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года.

