Цены за интернет на Украине вырастут на половину

В ближайшие полгода цены за услуги интернет-провайдеров вырастут на половину. Об этом сообщает UBR.ua.



По словам главы Интернет-ассоциации Украины Александра Федиенко, каждый оператор определяет сам, на сколько поднимать цены на интернет.



Подорожание будет зависеть от ситуации в регионе, покупательной способности населения, конкуренции и прочих моментов.



"Но уверен, что рост цен составит в ближайшие полгода не менее 50%. Что, на мой взгляд, крайне мало. Поэтому рост цен сохранится и в дальнейшем", - объяснил Федиенко.



Повышение цен связывается с ростом инфляции и затратами на материалы для ремонта поврежденных сетей.

