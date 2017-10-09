Неделя начнется с дождливой погоды и ветра

В понедельник, 9 октября, в большинстве регионов Украины синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, без осадков, в центральных и северных областях - дожди. А в восточных и южных областях будет теплее - от 13 до 18 градусов выше нуля. Об этом сообщает Укргидрометцентр.



Дожди ожидаются в Киевской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях.



Во Львове, Ужгороде, Тернополе и Франковске солнце будет кое-где выглядывать из-за облаков, однако осадков ожидать не стоит.



Днем на западе +10...+13, ночью +3...+8, в остальных областях от +5 до +10, ночью +10...+12 в центральных регионах, на востоке +12...+18, на юге +13 ... +18.

