Геращенко: в 2020 году на Украине впервые пройдет ПА НАТО

На Украине в 2020 году впервые пройдет Парламентская Ассамблея Североатлантического Альянса, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. "Только что получила смс от председателя нашей парламентской делегации в ПА НАТО Ирины Фриз с важной и прекрасной новостью. Впервые в 2020 году на Украине пройдет Парламентская Ассамблея НАТО", – написала она на своей странице в Фейсбук в воскресенье вечером.

Геращенко считает, что Украина делает правильные шаги на евроатлантическом пути.



"Прекрасная работа нашей делегации ПА НАТО в Бухаресте, где сегодня было принято это решение. Мы - на правильном евроатлантическом пути!", – добавила она.



Парламентская ассамблея НАТО основана в 1955 году, является консультативным межпарламентским органом Североатлантического альянса. Ее председатель - Майк Тернер, США. Пленарные сессии Ассамблеи проходят дважды в год. Встречи проходят на поочередной основе в странах - членах НАТО.



