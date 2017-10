Названы сроки выхода последней книги Леонарда Коэна

Компания Farrar, Straus and Giroux пообещала через год, в октябре 2018 года, выпустить последнюю книгу канадского поэта, музыканта и писателя Леонарда Коэна.



В сборник под названием "Пламя" должны войти последние произведения Коэна, которые он успел отобрать и отредактировать до своей смерти, а также избранные выдержки из его записных книжек и дневников, тексты песен с последних трех альбомов и авторские иллюстрации, пишет The New York Times.



Леонард Коэн, который ушел из жизни в 2016 году, начинал свой творческий путь как писатель. Как он позже признавался, в 1971 году ему стало не на что жить и он подался в музыканты.



Первый поэтический сборник он опубликовал в 1956 году, первый роман - в 1963-м. Свой главный хит, песню "Hallelujah" ("Аллилуйя"), выросший в религиозной еврейской семье Коэн подарил миру в 1984-м. За свою жизнь артист издал 12 книг, в числе которых сборники "Цветы для Гитлера", "Книги Милосердия", "Музыка незнакомца". Ряд произведений Коэна был издан в России, причем роман "Прекрасные неудачники" - трижды и в разных переводах.



21 октября 2016 года вышел 14-й альбом Леонарда Коэна "You Want It Darker". Коэн - член американского Зала славы рок-н-ролла, а в Канаде его заслуги отметили высшей государственной наградой - он стал Компаньоном Ордена Канады.