Бег способен укрепить здоровье мозга всего за неделю

Ученые из Национальных институтов здравоохранения США выяснили, что регулярная физическая активность положительно влияет на когнитивные функции. Специалисты провели исследование на мышах. Они заметили улучшения у грызунов, бегавших в колесе в течение недели, сообщает The Deccan Chronicle.



У грызунов, которые бегали, оказалось больше нейронов. Кроме того, их реакции были острее, а память лучше. Так, исследователи в очередной раз доказали, что физическая активность полезна для мозга. Ранее ученые обнаружили: привычка бегать в молодости может оградить от старческого слабоумия. Данный вывод был сделан после экспериментов с крысами.



Молодых животных помещали в беговое колесо и заставляли тренироваться. Животные бегали в течение шести недель начиная с месячного возраста. В итоге специалисты наблюдали долгоиграющий позитивный эффект, производимый на обучение и память. Животные отлично запоминали реакцию страха, опирающуюся на недавно сформировавшиеся нейроны в гиппокампе.



Притом активность нейронов, образовавшихся уже во взрослом возрасте, усиливалась. По мнению ученых, эти выводы актуальны и для людей. Исследование подкрепляет идею о когнитивном резерве - сформировавшихся в молодости мозговых ресурсах, впоследствии защищающих от ослабевания когнитивных функций мозга.

