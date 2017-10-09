Бананы и авокадо спасут от сердечного приступа и инсульта

Достаточно в день съедать на один банан или одно авокадо больше, чтобы предотвратить инсульт и инфаркт. К такому выводу пришли сотрудники Университета Алабамы. Секрет в том, что бананы и авокадо богаты калием, поддерживающим эластичность артерий, передает The Daily Mail.



Исследователи полагают, что калий влияет на гены, связанные с эластичностью артерий. Предыдущие исследования показали: когда артерии теряют эластичность, риск инфаркта и инсульта возрастает. Специалисты провели новое исследование на мышах, склонных к сердечно-сосудистым недугам из-за диеты с высоким содержанием жиров.



Грызуны получали мало, достаточно либо много калия. Из-за диеты с низким уровнем калия артерии подопытных животных теряли эластичность. У мышей, получавших много калия, потеря эластичности была не столь существенной. Также у грызунов, в рационе которых было много калия, аорта оказалась эластичнее.

