Власти Каталонии примут закон о референдуме

Власти Каталонии применят принятый в сентябре закон о референдуме, который предусматривает провозглашение независимости автономии в случае положительного результата референдума. Об этом в воскресенье сообщил в воскресенье глава автономии Карлес Пучдемон.



"Провозглашение независимости, которое мы не называем "односторонним", предусматривается законом о референдуме. Мы исполним то, что предписывает закон", - приводит агентство Reuters слова Пучдемона.



Парламент Каталонии объявил, что во вторник, 10 октября, пройдет заседание палаты с участием главы автономии Карлеса Пучдемона, на котором тот должен "проинформировать о политической ситуации" в автономной области. Предполагается, что на данном заседании палата может обсудить вопрос провозглашения независимости.



6 сентября парламент Каталонии одобрил закон о референдуме, который, с точки зрения Мадрида, является нелегитимным, затем был подписан указ о проведении плебисцита 1 октября. Кроме того, каталонская палата утвердила закон, который будет регулировать выход из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников разрыва с королевством.

