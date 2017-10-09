За разбитый памятник "небесной сотни" севастопольцу придумали более тяжкую статью

Перед выходными следственный судья Печерского райсуда Киева Роман Новак арестовал на 60 суток севастопольца, разбившего гранитные плиты памятника Героям Небесной сотни на Институтской с возможностью внесения залога в 320 тысяч гривен.



Как сообщают источники "Страны" в МВД, после его задержания полиция долго ломала голову что же делать с задержанным. С одной стороны его поступок вызвал большой резонанс в обществе, но с другой - в Уголовном кодексе не предусмотрено наказание лишь за вызванный резонанс.



Необходим состав преступления.



Когда начали разбираться, то оказалось что в его действиях наличествует не тяжкая статья - ч.1 ст.296 УК Украины. То есть по такой статье ранее не судимого человека (у севастопольца была судимость в 90-х которая давно погашена) арестовать не получится, а общественность требовала его голову.



В итоге родилась "уникальная" квалификация - ч.1 ст.194 УК Украины - "Умышленное повреждение чужого имущества" с максимальным наказанием до 3 лет тюрьмы, по которой уже можно взять под стражу.



Однако согласно данных наших информированных источников становится понятно, что статья 194 УК Украины натянута сугубо для показательного ареста.



Это признает и нардеп Игорь Луценко, который написал в своем Facebook: "Вполне возможно, что вандала не накажут как-нибудь существенно. Скорее всего, мелкая хулиганка, если не будет опытного адвоката. И вот, в частности, почему. Скоро пойдет пятый год с начала Революции Достоинства. Так вот, к пятому году у нас все еще нет официального памятника Небесной Сотни, или какого-то другого памятника, который бы увековечил тех событиях. Государство и киевская община все еще ничего не сделали, чтобы почтить тех людей и их подвиг. Все, как и тогда, делается руками простых людей".



То есть депутат Луценко признает, что гранитные плиты памятника не являются официальным мемориалом и не находятся ни у кого на балансе. Проще говоря, это бесхозное имущество, а ведь квалификация 194 УК Украины предполагает заведение уголовного производства сугубо по заявлению собственника поврежденного имущества.



Более того, ущерб для этой квалификации должен быть не менее 150 тысяч гривен. Стоят ли столько разбитые гранитные плиты - большой вопрос. В любом случае, для квалификации деяния по ст. 194 УК Украины имущество должно кому-то принадлежать на праве собственности (государственная, коммунальная, частная).



Если разбитый памятник не находится на балансе КГГА, то нет предмета преступления. Проще говоря, Апелляционный суд будет вынужден выпустить севастопольца, потому как статью ему явно "натянули". И раскрытие резонансного преступления вероятнее всего закончится привлечением виновного по "хулиганской" ч.1 ст.296 УК Украины, где наказание начинается со штрафа - 8500 гривен.



