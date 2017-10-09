Белый дом разработал новые предложения по ограничению миграции

Белый дом направил в Конгресс США новые предложения по изменениям в миграционной сфере. Об этом сообщил директор по вопросам законодательства американской администрации Марк Шорт, передает РИА Новости.



По его словам, предложения касаются в частности создания фонда для строительства стены на границе с Мексикой, упорядочивания визовых вопросов, введения системы электронной проверки трудовых мигрантов, увеличения числа судей по вопросам миграции, а также сотрудников соответствующих служб.



Напомним, ранее президент США Дональд Трамп отменил программу, которая отсрочила возможность депортации для более чем 750 тысяч незаконных иммигрантов, приехавших в США в детском возрасте.



Сейчас, по словам представителей администрации США, предлагается запретить въезд в страну детей без сопровождения взрослых, которые приезжают в основном из стран Центральной Америки.

