Сегодня в ПАСЕ должны провести дебаты по украинскому закону об образовании

В понедельник, 9 октября, состоится открытие октябрьской сессии ПАСЕ. На первый день запланированы дебаты о законе об образовании, принятом в Украине. В аппарате ПАСЕ отметили, что перед сессией от парламентариев поступили запросы на проведение срочных дебатов (с возможным принятием резолюции) по недавно принятому в Украине закону об образовании, а также по политическому решению кризиса в Каталонии.

Решение о включении в повестку сессии этих предложений будет принято в понедельник. Завершится осенняя сессия в пятницу, 13 октября.



Напомним, что инициатором запроса на проведение срочных дебатов является Глава румынской делегации Титус Корлэцян. Запрос поддержали более 20 парламентариев из Румынии, Венгрии, Болгарии, Молдовы, Италии, Германии, Швейцарии, Великобритании, и теперь он внесен в Повестку сессии ПАСЕ с целью дальнейшего утверждения на заседании Ассамблеи.

