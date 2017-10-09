Под Калиновкой нашли почти две тысячи боеприпасов

Саперы изъяли более 1,8 тысяч взрывоопасных предметов в ходе разминирования территории после взрывов на военных складах под Калиновкой Винницкой области. Об этом сообщает ГСЧС.



По информации ведомства, по состоянию на утро 9 октября открытых очагов горения и взрывов боеприпасов не наблюдается. Пиротехники на наличие взрывоопасных предметов обследовали более 20 тыс. гектаров территории.



"Проводится очистка от взрывоопасных предметов местности в 5-километровой зоне вокруг арсенала. В ходе проведения работ по гуманитарному разминированию обнаружено, изъято и передано представителям 48 арсенала – 1834 взрывоопасных предмета", – говорится в сообщении.



К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечено около полутора тысяч человек и почти 300 единиц техники.



Как сообщалось, ранее эксперты выяснили место первых взрывов в Калиновке. Они произошли внутри хранилища с "Тюльпанами" и в закрытом бункере с "Ураганами".



Также в СМИ сообщалось, что в результате взрывов в Калиновке было уничтожено больше боеприпасов, чем украинская армия истратила за три года на Донбассе.

