Roshen инвестировал 174 млн. грн. в реконструкцию здания "Театра на Подоле"

Инвестиции корпорации Roshen в реконструкцию здания "Театра на Подоле" на Андреевском спуске в Киеве составили 174 млн грн.



Согласно пресс-релизу корпорации в понедельник, техническое оснащение театра делает его одним из самых современных в Украине.



Реконструкция здания театра заняла 21 месяц.



"Двадцать четыре года мы были вынуждены вместе с декорациями, реквизитом и прочим скарбом ютиться в чужих помещениях. Это не просто получение современного зала с самыми современными возможностями - это настоящее возвращение домой", - цитируется в сообщении художественный руководитель "Театра на Подоле" Виталий Малахов.



Основной зал театра оснащен 18-ю акустическими системами производства D&B Audiotechnik Е5 (Германия), которые управляются с помощью микшерного пульта компании AVID Venue S6L 24 (США).



Технические возможности театра позволяют не только ставить спектакли, но и делать в режиме реального времени голографические трансляции событий, которые происходят в любой точке мира.



В зале установлено шесть проекторов мощностью от 8000 lm к 10000 lm, два из которых оснащены моторизованными зеркалами для быстрого перемещения изображения.



"Для нас этот проект был принципиальным. В это непростое для государства время вопросы духовного и культурного развития являются крайне важным. Так, теперь "Театр на Подоле" имеет возможность ставить спектакли такого технического уровня, о котором ранее приходилось только мечтать", - цитируется в сообщении директор по развитию социальных проектов корпорации Roshen Ирина Пономаренко.



Проект театра учитывает потребности маломобильных групп населения и людей с особыми потребностями.



Зрительный зал театра рассчитан на 253 места.



Генеральным проектировщиком проекта реконструкции здания киевского "Театра на Подоле" выступило архитектурное бюро "Дроздов и партнеры".

