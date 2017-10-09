В НБУ рассказали, что Украина должна сделать за транш МВФ

Для получения следующего транша Международного валютного фонда, Украина должна помимо принятия пенсионной реформы, провести приватизацию и создать антикоррупционный суд. Об этом в эфире "Радио Вести" 7 октября сообщила замглавы НБУ Екатерина Рожкова, передают Українські Новини. "Условиями для получения транша были не только пенсионная реформа, но и приватизация и антикоррупционный суд.

Миссия МВФ выразила оптимизм по поводу принятия пенсионной реформы. Сейчас они уехали, будут консультироваться. На следующей неделе начинается ежегодное собрание членов - стран МВФ. Думаю, вопросы перспектив и сроков там будут подниматься", - сказала она.



По словам Рожковой, недавно в Украине работала техническая миссия МВФ по вопросам финансового сектора.



"С нами работала техническая миссия по финансовому сектору, мы прошлись по всем вопросам, которые есть в меморандуме МВФ. Что касается финансового сектора, то у миссии вопросов нет. Миссия высоко оценила проделанную работу, так как у нас большие изменения в банковском надзоре", - отметила замглавы НБУ.



Рожкова добавила, что сейчас работает миссия Всемирного банка, которая занимается вопросами государственных банков и NPL (плохие кредиты).

