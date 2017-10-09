Военнослужащие-иностранцы смогут участвовать в операциях за пределами России

Военнослужащих-иностранцев смогут привлекать к миротворческим и антитеррористическим операциям за пределами России, следует из указа президента РФ.



Президент Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Положение о порядке прохождения военной службы. Документ размещен в понедельник на официальном портале правовой информации.



В указе говорится, что военнослужащие-иностранцы участвуют в боевых действиях, выполняют задачи в условиях чрезвычайного или военного положения, а также участвуют в миротворческих и антитеррористических операциях за пределами территории РФ.



Кроме того, согласно указу, с военнослужащими-призывниками не ранее, чем за один месяц до истечения срока службы может быть заключен контракт на один год. В документе говорится, что речь идет о военнослужащих срочниках, изъявивших желание поступить на службу в период чрезвычайных обстоятельств, либо для участия в миротворческих или антитеррористических операциях за пределами России, либо для участия в походах кораблей.



Также согласно указу, контракт о прохождении военной службы на срок до одного года может быть заключен с гражданином, пребывающим в запасе. Речь идет о гражданах, изъявивших желание поступить на службу в период чрезвычайных обстоятельств, либо для участия в миротворческих или антитеррористических операциях за пределами России, либо для участия в походах кораблей.

